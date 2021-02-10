Керченские моряки привезли в Крым коронавирус из Мавритании

Симферополь 10 февраля. Семеро крымских моряков госпитализированы с диагнозом COVID-19. Несколько дней назад они вернулись на полуостров из Мавритании. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора РК Наталья Пеньковская, передает корреспондент ФАН.

«Увеличилось число случаев завоза на территорию: у нас заехала группа моряков, сменившихся с судна. Это группа из Мавритании, их семь человек. И по результатам тестирования, которое положено провести в течении трех дней, у них выявлена новая коронавирусная инфекция, они все жители Керчи. Все медицинские мероприятия в отношении них проводятся в полном объеме», — заявила Пеньковская.

Вместе с этим 9 февраля несколько крымчан вернулись из Великобритании — у них жесткий карантин и контроль. Глава Роспотребнадзора по республике Крым также отметила, что процент использования средств индивидуальной защиты на рабочих места в Крыму сократился с 80% до 60%.

Напомним, что Сергей Аксенов призвал крымчан набраться терпения и соблюдать масочный режим.