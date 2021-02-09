ФЦП Крыма продлили до 2025 года: на что потратят дополнительные 593 млрд рублей

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что продление Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития для Республики Крым и Севастополя до 2025 года обойдется федеральному бюджету примерно в 593 миллиарда рублей. В совокупности объем финансирования теперь составит почти 1,4 трлн рублей.

Хуснуллин отметил, что всего до 2025 года на территории полуострова будут построены более 550 объектов, причем 489 из них уже находятся на этапе строительства. За счет этого комплексно решат практически все проблемы, которые есть на данный момент в республике, передает корреспондент ФАН.

Известно, что в рамках ФЦП в Крыму помимо социальной инфраструктуры еще построят от трассы «Таврида» четыре специальных подъезда к побережью полуострова, причем каждая из них тоже будет состоять из четырех полос.

«Кроме этих крупных объектов еще предусмотрены десятки мелких дорожных объектов, связанные с ремонтом, с новым строительством, с расширением, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и всю улично-дорожную сеть привести в порядок», — сказал вице-премьер правительства.

Глава РК Сергей Аксенов поблагодарил президента Владимира Путина и правительство за постоянное внимание к республике и за огромную помощь в развитии полуострова, отметив важность всех тех мероприятий, которые заложены в обновленную ФЦП. Также по этому поводу высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Благодаря решению Владимира Путина и Правительства России, Севастополь получил дополнительный импульс в развитии. Продление действия Федеральной целевой программы до 2025 года позволит ввести в строй дополнительные объекты. В первую очередь, самый важный на сегодняшний день вопрос – водоснабжения», — заявил глава города-героя.

В обновленную программу ФЦП Крыма и Севастополя добавили порядка 20 объектов, самые значимые из которых — строительство двух железнодорожных веток к терминалу международного аэропорта «Симферополь», проект городской «трамвай» для Севастополя, строительство оздоровительного центра в Евпатории на базе лечебницы «Мойнаки» и театра танца им. В. А. Елизарова в городе-герое.

Также туда добавили мероприятия по очистке стоков на канализационно-очистных сооружениях «Южные», проведение работ для снижения водопотерь путем ремонта и замены коммуникаций, разведку дополнительных скважин и опреснение морской воды, но точная сумма пока не уточняется. Для Ялты, например, в министерстве ЖКХ Крыма рассчитали проект по опреснению на 3,3 млрд рублей, срок реализации — до 2023 года, мощность — 20 тысяч кубов воды в сутки.

Кроме того, сообщается, что в Республике Крым будет построено более 160 социальных объектов: поликлиники, школы, детские сады и прочее. При этом на полуострове сейчас реализуется комплексный план по надежному водообеспечению жителей Крыма и Севастополя, в который входит 65 мероприятий.

Известно, что в 2020 году на полуострове были исполнены показатели ФЦП на 99,3%, что выше показателей предыдущих лет. Всего на данный момент в Крыму уже реализовано более 400 мероприятий на общую сумму около 770 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Мишустин потребовал своевременного исполнения новой программы развития Крыма.