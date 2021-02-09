В Алуште объяснили, почему не пополняется водохранилище и вводят графики подачи воды

Алуште в очередной раз грозит переход на почасовую подачу питьевой воды. Несмотря на дождливые дни, запасы воды в местном водохранилище не пополняются, поэтому население может перейти на десятичасовой график. Пока такое расписание вводится на 3 дня тестового режима ― с 17 по 19 февраля.

В эти дни вода будет подаваться жителям Алушты с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. С 25 февраля такой график могут назначить постоянно. Как узнал ФАН в администрации города, окончательное решение по этому вопросу обещают принять в ближайший четверг на комиссии по ЧС и пожарной безопасности.

«На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища 2 млн 800 кубических метров, а полный объем ― 12 млн 690 кубических метров. Суточный приток в среднем ― 20 тысяч кубометров, столько же расходуется в сутки населением», ― сообщила глава Алушты Галина Огнева.

Изобильненское водохранилище ― основной источник воды для Алушты. Поэтому в этот раз алуштинцам графика не миновать, считают многие местные жители.

«И это только начало. Время уходит, и вода так же. Без строительства опреснителя в Алуште будет большая проблема. Жаль, очень жаль», ― пишет в комментариях Игорь Емельяненко.

«Удивляюсь, как долго нам удавалось продержаться вне графика. В Симферополе отключения наступили уже с сентября, переводили на график Ялту, в Евпатории не было горячей воды до нового года. Алушта ― одна из немногих городов, которых все это не коснулось. Но сомневаюсь, что так будет долго продолжаться. Думаю, воду все-таки в Алуште отключат», – говорит житель города Александр Ветров.

Отметим, что один из опреснителей может появиться через несколько лет в Ялте. Его проект уже внесен в ФЦП развития Крыма.