В Крыму рассказали, из-за чего в Черном море продолжают гибнуть дельфины

Симферополь, 9 февраля. На минувших выходных в Крыму на берег выбросило тела сразу двух дельфинов. О произошедшем в Сети рассказали очевидцы.

«На пляже в Николаевке обнаружен мертвый дельфин с колото-резаным ранением в брюшной полости с правой стороны тела», — написали пользователи, нашедшие тело дельфина в Николаевке.

Еще одно тело млекопитающего было найдено в Балаклаве.

«Вопрос к природоохранной прокуратуре: сколько надо вам мертвых дельфинов, чтобы начали работать?» — написали в группе в «ВКонтакте».

Специалисты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» ознакомились с фото погибших дельфинов и заключили, что в их смерти виноваты промышленные рыбаки.

«В январе мы зафиксировали 35 погибших дельфинов, наибольшую часть из них составили белобочки (к этому виду принадлежит и тот, что на фото. — Прим. ФАН). Все те особи, которые были нами обследованы, имели физические свидетельства попадания в отцеживающие орудия лова — тралы. Весь январь сейнеры работали в районе Севастополя, Николаевки, Сакского района. Время их активности коррелировало с временем появления на побережье погибших китообразных», — прокомментировали ситуацию в «Безмятежном море».

Также они сообщили, что даже после снижения активности рыболовов на этих рыбопромысловых участках через какое-то время на берег штормами вымывало затонувшие трупы белобочек, уже подвергшиеся разложению.

«Касательно дельфина в Балаклаве. Это юная особь афалины, упитанная, в хорошей физической форме, то есть гибель наступила внезапно. Это не характерно для больных животных, но характерно для пойманных в орудия рыболовства», — сказали специалисты Центра реабилитации дельфинов.

Напомним, ранее ФАН сообщал о еще одной грустной находке на берегу моря. Тело маленького дельфиненка было найдено в районе города Феодосии. Малышу, по оценке специалистов, было не более двух месяцев.