В Севастополе появилась уникальная площадка для киносъемок

Севастополь, 9 февраля. Парк живой истории «Федюхины высоты» в Севастополе стал официальным партнером Крымского киномедиацентра. Это сотрудничество в перспективе сможет привлечь к парку еще больше внимания со стороны кинопродюсеров.

«Теперь нас не нужно искать. Информация о нас будет размещена на официальном сайте киномедиацентра», ― рассказала ФАН PR-директор парка живой истории Ольга Глухова.

Это поможет кинопродюсерам в поиске партнеров, а также некоторым образом выведет парк из тени. Ведь ранее здесь действовал принцип сарафанного радио, а контакты исторических консультантов и других сотрудников «Федюхиных высот» передавались в киноиндустрии между «своими».

«Крымский киномедиацентр сможет привлечь к нам еще больше внимания представителей киноиндустрии. Исторические площадки парка, наш подход к реконструкции, технические возможности и масштаб территории делают парк «Федюхины высоты» уникальным местом для съемок фильмов и спецпроектов, особенно исторических», ― дополнила Ольга Глухова.

Она рассказала, что в прошлом году в парке живой истории снимали сразу два масштабных проекта, среди них известный сериал «Диверсант. Крым». ФАН ранее рассказывал о воспоминаниях крымских актеров, принявших участие в съемках в этом сериале. В этом сезоне парк «Федюхины высоты» также будет востребован у фильммейкеров. Переговоры о съемках уже ведутся.

Парк живой истории «Федюхины высоты» — это масштабный культурно-образовательный туристический объект. Он находится недалеко от Севастополя. Военно-исторический парк посвящен истории Крыма и Севастополя, где воссозданы три уникальных музея. Все площадки находятся отдаленно друг от друга, чтобы соблюдать правило исторической герметичности (для погружения в эпоху не должны быть видны объекты другого времени) и объединены туристическими тропами и парковой инфраструктурой. Здесь посетители могут погрузиться в три разные эпохи и увидеть античную римскую крепость, средневековую сельскохозяйственную усадьбу, а также позиции воинов во времена Крымской войны. Все площадки оборудованы соответствующим эпохе реквизитом — точными копиями исторических предметов. Для отражения событий Великой Отечественной войны оборудованы видовые площадки с окопами и блиндажами.