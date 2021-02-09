Переехавшая в Крым от войны в Донбассе художница пишет эмоциональные картины Ялты

Смотришь на картину и будто все это ты уже видел: и маяк, и чаек, и море, и парочку с капающим с чебуреков маслом в руках — их аромат ощущаешь, вкус… Анжелика Джерих ― мастер выразительных сюжетов, которые художница передает, словно путешествуя во времени.

Она живет в Ялте, а ее работы — в Японии, США, Израиле, Германии, Испании. Она не успевает привозить их на выставки — все картины моментально раскупают. Анжелика Джерих рассказала в эксклюзивном интервью ФАН, откуда она черпает вдохновение и почему продает все свои картины.

― Анжелика, расскажите о себе — где родились, учились, как оказались в Крыму?

― Я родилась в Донецке. И как только мне в руки попался карандаш — так и давай чертить каляки-маляки, маму-папу. Бабушка была в восторге, поэтому отдала меня в художественную школу. Сама-то она отлично рисовала карикатуры, цветы, птиц, любила природу. А мама моя — художница. Стало быть, и мне быть художником. Вот я и рисовала везде: в детсаду, в школе, в пионерлагере, на работе. Дочку рожала — и в роддоме рисовала беременных бегемотов. В 2014 году из-за войны уехали в Крым, и теперь рисую здесь.

― Что любили рисовать в детстве, как выглядели ваши первые работы?

― Они у меня и сейчас хранятся: рисовала людей, много-много людей и собак тоже. Бумаги вечно не хватало, и я заполняла плотно весь лист, каждый кусочек разными подробностями. Помню, какой восторг получила, когда впервые получилось нарисовать человека в профиль, до этого были только плоские кружочки лиц.

― У вас яркие говорящие картины: узнаваемы места, эмоции. Чувство, что ты все это уже видел. Как вам это удается?

― Просто вспоминаю какую-то ситуацию из жизни или человека и рисую. Главное — подробно вспомнить, а такое случается часто перед сном или на рассвете. Просыпаюсь, бывает, с готовой картиной в голове. Это очень удобная функция мозга: путешествие во времени. Когда сильно устаешь, то машина времени работает еще лучше — стоит закрыть глаза и ты уже где-то лет на 30 в прошлом, видишь человека. Я серьезно! Рассматриваю его, вижу детали одежды, даже на ощупь чувствую.

― Где можно увидеть или посмотреть ваши картины?

― Нигде, только в Сети. Дома у меня обычно до пяти работ, остальные раскупаются сразу, поэтому и нет никаких выставок.

― Есть ли у вас любимые картины, которые вы никогда не продадите? Кумиры, любимые художники?

― Есть любимые картины, но продаю я все — они мне быстро надоедают. Закончила картину — она уже не моя, у меня уже новая любовь. Да их много в голове роится — успевай только рисовать, а то скиснет. Любимые художники ― Дали, Крымов, импрессионисты... Да и в целом много сейчас приятных художников вокруг.

― Что самое сложное в профессии художника?

― Для меня ― раскладывать краски по утрам и складывать по вечерам, мыть палитру. Все это ужасно не люблю. Прям взяла бы себе кого-нибудь в подмастерья, чтобы это кто-то за меня делал.

― Откуда черпаете вдохновение?

― Из характера своего. Когда весело, все брызжет радостью — начинаешь картину. И ток такой прошибает — значит классно получится, быстро! Да и когда грустно ― тоже отлично получается. Короче, всегда вдохновение есть. Бывает усталость — и вот тогда уж ничего не хочется. День не хочется, два не хочется... И думаешь: «Все! Плохой я художник, ухожу в монастырь!» А на третий день батарейки подзарядились, и я уже в четыре утра ать-два у мольберта.

― Какой вы человек в жизни? Вы легко сходитесь с людьми, много ли друзей?

― Я веселый, смешливый человек, раньше любила зажигать в компании. Сейчас нет времени на такие чудеса, мои друзья ― муж и дочка. Когда она ко мне приезжает, мы буквально стоим на голове ― дискотека, песни, пляски!

― Есть ли в Крыму общество художников, когда все собираются, делятся новостями?

― Наверное, есть. Но я ни с кем не общаюсь — сама по себе, как вепрь.

― Какие места больше всего любите в Крыму и за что?

― Крым люблю с детства. Когда маленькими с сестрой отдыхали в Ялте, читали книгу с легендами Крыма, бегали по горам, собирали ежевику на компот, катались на аттракционах, прыгали с пирса на Массандровском пляже, купались до синих губ ― это самые прекрасные воспоминания. Мой любимый детский фильм ― «Дубравка», в котором действия разворачиваются в Крыму. Могу его смотреть хоть каждый день, но не смотрю ― берегу!

Картины Анжелики Джерих по-настоящему уникальны и прекрасны, каждая из ее работ заслуживает особого внимания и восхищения. После просмотра ее картин становится понятно, почему они раскупаются практически сразу, как только их сняли с мольберта.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымские ученые нашли на полуострове неизвестный науке сорт дерева.