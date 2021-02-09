В Крыму появится единственный в мире парк, где будут жить 500 котов

В алуштинском парке миниатюр за двухметровым стеклянным забором построят первый в Крыму котопарк. Сюда можно будет приносить брошенных животных, забирать понравившихся мурлык к себе домой или просто наблюдать за их жизнью. На территории установят вольеры, куда поселят необычных кошек, собранных со всего мира. Это будет рай для пушистиков, говорит Виктор Жиленко, основатель Парка миниатюр в Бахчисарае, Алуштинского аквариума и Ялтинского крокодиляриума. Подробности ― в интервью ФАН.

― Виктор Леонидович, расскажите, что за грандиозный проект с бездомными кошками?

― Я часто вижу, как люди жестоко обращаются с животными, как эти кошки живут на улицах. Жалко их. Наш парк займет 50 соток и будет рассчитан на комфортную жизнь 500 кошек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы будем делать им прививки, стерилизовать и выпускать на общую территорию, где они смогут гулять и жить в кошачьем раю. Сюда можно будет как принести любую кошку, так и забрать с собой. Мы хотим, чтобы домашние животные, которых бросили, не слонялись по помойкам, а жили счастливо и приносили людям радость. Надеюсь, что когда они будут чистые, здоровые, их начнут разбирать по домам и мы решим проблему бездомных животных. Это ведь не только крымская проблема, это проблема всего мира.

― Чем ваши кошки будут заниматься?

― Это очень важно, чтобы все кошки были чем-то заняты. Если там живут 500 кошек, то должно быть 500 аттракционов, чтобы каждая была чем-то озадачена, а не лежала без дела.

― В парке будут жить еще и заморские коты?

― Наш народ привык, что есть три породы кошек: одни лысые, другие с заломленными ушами и все остальные. А если взять учебник про кошечек, то мы без труда найдем там 30-50 видов, которые кардинально отличаются друг от друга. Чтобы было интереснее, мы установим от 30 до 50 вольеров с необычными кошками со всего мира. Возьмем и диких: камышовых котов, рыболовов, тех, о которых слышали, но не видели живьем. Это будет интересно и познавательно.

― В Крыму есть подобные парки?

― Мы долго искали и все, что нашли ― это парк в Стамбуле, на огромной территории которого гуляют 10 кошек. Того, что мы хотим создать, практически нет ни у кого. Тем более в Крыму. Столько раз выделялись бюджетные деньги, миллионы рублей, на то, чтобы организовать приюты, но никто этого качественно так и не сделал. В прошлом году в Симферополе выделяли порядка миллиона долларов на приют для обездоленных животных. Я как депутат Государственного совета РК попытался официально пробраться на такую стройку. Как думаете, у меня получилось? Нет! Все это тайна, покрытая мраком.

― Когда планируете открыть ваш «Которай»?

― Открыть ― дело нехитрое. У нас есть деньги, опыт создания всевозможных парков и крокодиляриумов, поэтому построить можем в самые кратчайшие сроки. Сейчас главное ― не допустить ошибки при проектировании. Нужно просчитать нужное количество туалетов, домиков, которые должны быть красивые, разнообразные и комфортные для жилья котиков. Должна быть комната для инвентаря, вода, чтобы убирать. В общем, все то, что необходимо для кошек и для посещающих парк людей. Если мы правильно все посчитаем и нарисуем, то в течение месяца, максимум двух, мы все построим и летом уже откроем свои ворота.

― Каких затрат потребует такой парк?

― Я директор нескольких парков миниатюр, Алуштинского аквариума, Ялтинского крокодиляриума, и мы доросли до того уровня, чтобы просто делать. Если нам немного не хватит, уйдем в сезон, потом заработаем и доделаем. Может быть, появятся доброжелатели или спонсоры, которые помогут в процессе.

― Сколько будет стоить вход?

― Питомник мы проектируем в алуштинском парке миниатюр, и цена за вход в него не станет больше, посещение парка кошек будет включено в стоимость билета.

― Какие работы сейчас ведутся?

― Пока мы только проектируем. Самое главное ― решить, как будет выглядеть входная группа и с чего она будет начинаться. У нас уже есть больше 30 набросков, самые интересные вчера выставили в Instagram, ждем, что ответят люди. Может быть, кто-то захочет предложить свои варианты эскизов и логотипов. Всем людям, кому интересна наша идея, предлагаю присылать любые наработки, идеи на электронный адрес парка миниатюр или в соцсети.

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