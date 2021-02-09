Волонтеры Севастополя помогут городу-герою пройти период вакцинации от коронавируса

Со вчерашнего дня в Севастополе волонтеры ресурсного центра поддержки добровольчества «Академия добра» присоединились к всероссийской акции «Мы вместе с заботой». Молодежная организация будет помогать горожанам в период вакцинации.

В комментарии ФАН начальник отдела по развитию добровольчества ресурсного центра поддержки Денис Цыганов сообщил, что сегодня в штабе «Мы вместе ― Севастополь» представители организации информировали о старте акции. Он рассказал, чем именно будут заниматься волонтеры.

«Волонтеры, которые имеют медицинское образование или обучаются ему на старших курсах, это студенты нашего медицинского колледжа, сейчас находятся в 11 пунктах вакцинации, задействовано порядка 100 молодых людей. Кроме того, есть волонтеры из различных молодежных организаций, студенческие активы университетов, просто горожане, которым небезразлична данная ситуация и они хотят помочь. Функционал этих людей заключается в том, что они встречают пациента, который идет на вакцинацию, проводят его к кабинету вакцинации и помогают в проведении анкетирования», ― сказал собеседник издания.

После того, как пациент прошел вакцинацию, ему нужно отдохнуть 20-30 минут. В это время волонтеры наблюдают за человеком. Если все хорошо, то его отправляют домой, но если же что-то вдруг произойдет, то волонтер сообщит об этом медперсоналу. Однако на данный момент таких ситуаций не было, подчеркнул Цыганов.

«Набор волонтеров продолжается, мы действительно нуждаемся в притоке «новой крови», потому что все ребята с молодежных организаций и студенты, которые помогают, занимаются этим в свободное от учебы и работы время, поэтому новые люди всегда нужны. Если появятся желающие, мы находимся в ресурсном центре поддержки добровольчества на улице Гоголя, 20 Б. Инструктаж проведем, всему обучим, форму подберем и будем все вместе помогать городу. Нужны как волонтеры-медики, так и люди без профильного образования», ― констатировал Денис Цыганов.

Адреса пунктов вакцинации есть на сайте правительства и на сайте департамента здравоохранения Севастополя. Пункты находятся во всех районах города: в Инкермане, в Балаклаве, на северной стороне и в самом городе-герое — всего 11 точек. Записаться на прививку можно в любой пункт.

Массовая вакцинация в Севастополе стартовала 8 февраля, уже поступило пять тысяч доз «Спутника V», причем поставки будут происходить еженедельно. В последние дни в городе-герое фиксируется менее 100 случаев заражения коронавирусом. При этом половина коечного фонда свободна, а под наблюдением врачей сейчас находится около 600 человек.

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