Симферополь, 9 февраля. Накануне в Крыму состоялось второе заседание по делу лидера «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен на территории РФ) Рефата Чубарова, который обвиняется в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года.

На этот раз свои показания дала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. Во время заседания она восстановила всю хронологию событий того дня. Сенатор сообщила, что в 2014 году, когда происходила Крымская весна, с украинской стороны ей поступали серьезные угрозы.

В комментарии ФАН Ольга Ковитиди рассказала, что у нее даже остался тот телефон, куда приходили сообщения с угрозами.

«Да, мне угрожали, у меня четверо детей, причем угрозы касались именно их. Мне писали, что с ними расправятся. Теперь это уже осталось в истории. Угрозы были не только в отношении моей семьи. Я знаю, что и мои коллеги их получали. Самое главное, я считаю, — мы смогли сохранить мир и избежать кровопролития в Крыму. Это главная заслуга Крымской весны», — заявила собеседница агентства.

Напомним, 26 февраля 2014 года под стенами Верховного совета АРК погибли в давке два человека, еще 80 получили различные травмы.

Ранее ФАН сообщал, что стоит за заявлением Москвы о признании Украины частью Русского мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.