На зависть всем: в Крыму показали, как четко решают водную проблему Севастополя

Севастополь, 8 февраля. На Крымском полуострове строится важный инфраструктурный объект, который позволит обеспечить Севастополь водой. Речь идет о водозаборе на реке Бельбек, который строят почти 500 человек и более 150 единиц техники. Строительством занимаются военные, поэтому никаких срывов сроков не будет — объект обещают сдать к началу весны, когда начнутся паводки.

В этот период новый водозабор сможет давать около 50 тысяч кубометров воды, тогда как с Чернореченского водохранилища (основного источника города) сейчас забирают примерно 70 тысяч. При этом ежесуточный приток в водохранилище на сегодняшний день составляет около 500 тысяч кубометров воды. Это очень хорошие новости для жителей и гостей города-героя, поскольку очевидно, что Севастополь теперь точно будет обеспечен водой.

Крымский блогер Александр Талызин опубликовал на своем YouTube-канале видео, где показал, на каком этапе сейчас находится строительство объекта. Как мы видим, работа буквально кипит, рабочие говорят, что он готов уже более чем на 80%.

Известно, что по своим масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Стоимость водозабора на Бельбеке составляет около 4,6 млрд рублей, деньги были выделены из резервного фонда правительства России.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма показали наполненные водой Симферопольское и Аянское водохранилища.