В Крыму рассказали о дальнейшей судьбе АЭС, которую собираются снести до конца года

Симферополь 8 февраля. Недостроенную крымскую АЭС снесут и переработают для дальнейшей реализации. Об этом заявил корреспонденту ФАН начальник управления по взаимодействию с организациями сферы ведения Минстроя РК Даниил Пидаев.

«Решение о сносе принято ввиду того, что на сегодняшний день объекты непригодны для эксплуатации. Они утратили свои свойства, находятся в полуразрушенном состоянии, существует угроза обвала, тем самым может быть повреждена устойчивость здания, что в свою очередь создает опасность для жизни граждан, которые посещают этот объект», — пояснил Пидаев.

Кроме того, он подчеркнул, что реализация данного проекта будет выполнена без затрат из бюджета республики — работы проведут силами республиканского ГУПа «Центр комплексного снабжения строительных объектов».

«В настоящее время разрабатывается проект производства работ, которым определено обустройство данной территории, ее ограждение, установка пунктов охраны, установка монтажных сигнальных лент, безусловно, будет охрана в соответствии со всеми нормами», — добавил Пидаев.

Также он отдельно озвучил, что полученные в результате демонтажа объекта строительные отходы будут переданы на баланс центра комплексного снабжения для дальнейшей реализации.

Ранее ФАН рассказывал, чем уникальна крымская АЭС, которую готовят к сносу.