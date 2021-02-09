Водители Крыма дали несколько советов, как «бороться» с треногами на дорогах

Симферополь, 9 февраля. В Крыму на самых аварийных участках дороги установлены передвижные автоматические дорожные камеры видеофиксации, или, как их еще называют в народе, треноги. В МВД по Республике Крым опубликовали полный список адресов, где будут стоять треноги до 14 февраля.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, места для камер определили по статистике дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на тех или иных участках с наибольшей частотой. Всего на территории республики на этой неделе будут работать более 100 переносных камер видеофиксации.

Благодаря треногам аварийность на дорогах снижается примерно на 15-50%, а в некоторых случаях — вообще до нуля, но при условии, что они установлены без нарушений. Известно, что тренога-радар может контролировать прямолинейный участок дороги длиной 50–60 метров.

При этом прибор должен располагаться на расстоянии не менее трех метров до края первой полосы дороги, а его угол — настраиваться по специальной линии ориентира, которая проходит параллельно кромке дороги. Если же условия установки радара не соблюдены, то данные с устройства могут быть искажены.

ФАН выяснил у жителей Крыма, как они относятся к установке треног на опасных участках дорог, поддерживают ли их размещение на трассах республики. Многие водители считают подобные камеры попыткой собрать больше штрафов, чем желанием обезопасить движение на дороге, потому что некоторые установки оказываются в самых неожиданных местах. При этом водители дали несколько советов, как они борются с треногами. Стоит отметить, что физически их портить точно не стоит, поскольку стоимость одной новой установки начинается от 700 тысяч рублей.

«Для меня ни камеры, ни треноги — не проблема, потому что я не нарушаю ПДД и езжу с разрешенной скоростью, естественно, периодически используя правило +20 км. Поэтому мне нет причин переживать. Вот такой простой совет, как бороться с камерами. У нас есть гонщики, которым все равно и на штрафы, и на безопасность людей. Кажется, стоит пересмотреть случаи, когда водителей лишают прав. Например, десять раз превысил скорость — лишение на полгода. Тогда у людей появится существенный стимул, чтобы не нарушать», — поделился мнением по этому поводу житель города Симферополя Александр.

Ситуацию прокомментировал также другой житель крымской столицы Константин. По его словам, перед местом расположения треног должен стоять предупреждающий знак об их наличии.

«Иначе это похоже на зарабатывание денег, а не на снижение аварийности на дорогах. Часто бывает, что камеру уже видишь после того, как ты выехал из-за поворота или подъема, и чтобы снизить скорость, нужно резко тормозить. Это может создать аварийную ситуацию, поскольку не все могут успеть среагировать. Так что пусть хоть на каждом углу будут эти камеры, но они должны быть обозначены», — подчеркнул собеседник издания.

Константин уверяет, что крайне редко нарушает правила, в основном это касается превышения скорости на трассах, где дорога свободная и безопасная. По его словам, он уже запомнил участки, где стоят треноги, поэтому на их объектив давно не попадался. При этом он отметил, что лучший совет в данном случае — не превышать скорость, потому что это может быть опасно как для водителя, так и для пешеходов.

«Лучше дома оказаться на полчала позже, чем вообще никогда. Особенно напоминайте себе об этом на ночных трассах, потому что там часто дорогу перебегают животные либо люди в неадекватном состоянии и без светоотражающих элементов. Это часто приводит к трагическим последствиям», — сказал он.

Отметим, по закону треноги никак не должны обозначаться, обозначению подлежат только стационарные камеры. Эксперты утверждают, что передвижные автоматические дорожные камеры хоть и не любимы многими водителями, однако аварийность на участках они действительно снижают.

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