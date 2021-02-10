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Аксенов предупредил крымчан, что маски придется носить до конца года

Аксенов напомнил крымчанам об ответственности за здоровье окружающих

Симферополь 10 февраля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал крымчан проявить терпение и не отказываться от масочного режима. По мнению главы региона, только так Крым сможет преодолеть пандемию, передает корреспондент ФАН.

«Снизилась дисциплина, в том числе в общественном транспорте. Пожалуйста, уважаемые крымчане, наберитесь терпения — без соблюдения этих требований преодолеть последствия инфекции не получится. У нас впереди курортный сезон. От соблюдения этих требований зависит, какие сферы будут и в какой системе координат станут работать во время курортного сезона. Поэтому, пожалуйста, ношение маски и перчаток практически до нуля сводит риск заражения», — сказал Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что масочный режим в республике сохранится в лучшем случае до конца текущего года. Вместе с тем, он отметил, что в случае снижения уровня заболеваемости к 1 марта может быть снят ряд ограничений на проведение общественно-развлекательных мероприятий.

Напомним, что ранее глава республики взял на особый контроль вопрос незаконных сбросов канализации в реки Крыма.

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