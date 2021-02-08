«До кровопролития был один шаг»: Ковитиди рассказала о перепалке с Чубаровым в 2014-м

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сегодня, 8 февраля, дала в Верховном суде РК показания в отношении лидера «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен на территории РФ) Рефата Чубарова. Он обвиняется в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года.

В интервью корреспонденту ФАН Ольга Ковитиди сообщила, какие данные озвучила во время слушания. По ее словам, в суде она рассказывала о тех событиях, которые происходили в Симферополе 26 февраля 2014 года, которые разделили всю новейшую историю Крыма на до и после.

«Это был достаточно непростой день для каждого из нас. Тогда, 26 февраля, в принципе ничего не предвещало каких-то особых событий, но утром прозвучал звонок, мне сообщили, что состоится внеочередная сессия Верховного совета Крыма в 15:00, на которой будет дана оценка политической ситуации на Украине, а также будет заслушан отчет правительства РК. Никаких других вопросов в повестке дня не было. При этом я знала отношение депутатов Верховного совета к государственному перевороту, который произошел на Украине. Естественно, что крымчане его не поддерживали», ― подчеркнула Ковитиди.

Она рассказала краткую хронологию тех событий, которые произошли 26 февраля 2014 года. Сенатор отметила: когда она выехала к зданию Верховного совета, ей перезвонили коллеги и сказали, что к нему подъехать сложно.

«Наши ребята, ветераны боевых действий, ветераны афганского движения Крыма, сказали: давайте мы вам поможем. И мы двинулись организованной колонной. Подъезжая к Верховному совету, мы услышали крики «Аллах акбар», было достаточно много людей на площади. Понятно, что это были представители «Меджлиса крымскотатарского народа» — они были вооружены палками, в руках были камни. Толпа была достаточно агрессивная, потому что, когда я пыталась пройти, ребят, которые со мной шли, не пустили. Меня же митингующие пропустили, однако, когда я шла, они постоянно дергали мне рукава, хватали за одежду, за руки. Один подошел ко мне и потребовал, чтобы я сказала «Слава Украине», когда я отказалась, он плюнул мне в лицо. Очень неприятная была ситуация», — призналась собеседница ФАН.

По ее словам, когда она зашла в здание Верховного совета, а затем и в сессионный зал, ощущалось серьезное напряжение. Вскоре в зал ворвались депутаты Рефат Чубаров и Андрей Сенченко, тогда первый начал угрожать. Он сказал, что если начнется сессия, то в здание ворвутся сторонники «Меджлиса крымскотатарского народа», которые были на площади, чтобы, естественно, расправиться с депутатами.

«Я поняла, что Чубаров не хочет допустить, чтобы мы давали какую-то оценку событиям в Киеве, поэтому они всячески будут срывать прохождение сессии. Я тогда вступила в перепалку с Чубаровым и попросила удалиться из зала, произошел разговор на повышенных тонах, после чего он все же вышел. Всему этому есть видеоподтверждение», — заявила Ольга Ковитиди.

Она напомнила, что в 15:00 в тот день Владимир Константинов, который сегодня является председателем Госсовета РК, попытался открыть сессию, но кворума не было, потому что депутатов не пустили, и уже к 12 часам зайти в здание было практически невозможно. Для кворума нужно было, чтобы на заседании присутствовал 51 депутат, а зарегистрировано было только 49, то есть не хватило двоих человек. В итоге сессия тогда была сорвана.

«Когда я вышла на балкон второго этажа, то увидела, что 70% внутреннего двора заняты митингующими «Меджлиса» и «Правого сектора»1 (запрещен на территории РФ), у некоторых были повязки на руках. Я поняла, что это была организованная акция. Затем на площадь начали стекаться горожане, крымчане и представители «Русского единства». Но все равно их было тогда меньше, потому что там собрались еще представители», ― вспоминала сенатор.

Ситуация была очень напряженная, поскольку Сергей Аксенов был в самой гуще разъяренной толпы, пытаясь остановить происходящее. При этом, когда Чубаров брал мегафон, напряжение и давка нарастали еще больше, отметила собеседница ФАН.

«В какой-то момент мне вообще показалось, что Аксенова раздавят там. Я тоже пыталась остановить все это, обращаясь к митингующим. Тогда Чубаров действительно вывел людей и рисковал жизнью всех тех крымчан, которые были на площади, потому что до кровопролития был один шаг. Поэтому то, что сделал Аксенов, не допустив кровопролития, ― это гражданский подвиг. Я считаю, что 26 февраля 2014 года был переломный момент, когда каждый крымчанин сделал для себя выбор. Жители республики четко тогда заявили, что мы будем вместе с Россией, поэтому все эти события для нас важны», ― констатировала член Совета Федерации от Республики Крым.

Это то, что было предметом сегодняшнего разбирательства в суде, ― все то, что происходило тогда перед зданием Верховного совета, добавила Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что журналист Дмитрий Гордон растерялся и не смог ответить, почему Украина называет Крым своим.

1 Организация запрещена на территории РФ.