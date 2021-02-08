Аксенов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в реки Крыма

Симферополь, 8 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился докладывать на каждом следующем заседании оперативного штаба информацию о выполнении руководителями местных администраций работ по выявлению и устранению несанкционированных сбросов канализации в крымские водоемы. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«Сергей Олегович (Донец, министр ЖКХ. — Прим. ФАН), вы со следующего понедельника на каждом штабе будете докладывать о выполнении главами администраций задач, связанных с ликвидацией несанкционированных сбросов канализации и, соответственно, отходов жизнедеятельности в окружающую среду — в речки наши и так далее», — заявил Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, десятки его предыдущих распоряжений на этот счет были благополучно забыты, а работа в данном направлении нигде до конца не доведена.

Он подчеркнул, что задача заключается не в применении санкций к жителям полуострова, а в проверке наличия договоров на вывоз отходов и предоставления данных услуг тем, кто в этом нуждается. В частности, глава Крыма настоял, что многодетным семьям, ветеранам ВОВ и малообеспеченным гражданам услуга должна предоставляться за счет либо республики, либо муниципальных образований.

По мнению Аксенова, такая мера обойдется Крыму в разы дешевле, чем нанесенный вред экологии полуострова.

«Мы сегодня не можем очистить Салгир в связи с тем, что он собирает практически по всему Симферополю и Симферопольскому району отходы жизнедеятельности, удобрения и так далее», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство экологии Крыма в ответ на запрос ФАН сообщило, что несанкционированных сливов в Салгир в Симферопольском районе в пределах Добровской долины не наблюдается и трудностей в работе экологических инспекторов нет.