Аксенов потребовал обнародовать информацию о виновных в хищении воды в Крыму

Симферополь, 8 февраля. Сергей Аксенов потребовал публиковать информацию о виновных в хищении воды на полуострове. Соответствующее заявление он сделал в ходе проведения оперативного штаба по вопросам водоснабжения Республики Крым. Об этом передает корреспондент ФАН.

«Владимир Викторович (Баженов, глава ГУП РК «Вода Крыма». — Прим. ФАН), мы с вами договариваемся, что каждую неделю подводим итоги работы, направленной на обнаружение незаконных врезок и, соответственно, воровства воды. Проводим с публикацией результатов в открытом доступе. Кто что воровал — пусть там все объясняются», — заявил Сергей Аксенов.

Также глава республики подчеркнул, что штрафы за незаконное подключение к системе водоснабжения должны быть максимальными с учетом сложной ситуации с водоснабжении в республике.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов потребовал проведения расследования из-за искажения отчетов управляющими компаниями.