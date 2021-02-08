Запасы воды в водохранилищах Крыма продолжают снижаться

Симферополь, 8 февраля. Запасы в водохранилищах Крыма продолжают снижаться. Об этом в ходе оперативного совещания по вопросам водоснабжения сообщил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН.

«Запасы в водохранилищах продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7% , Партизанское — 14%, Аянское — 26%, но оно настолько маломощное, что эти запасы мы не воспринимаем», — заявил Баженов.

Также он доложил, что на сегодняшний день водовод Веселое — Дзержинского запущен в реверсном режиме. При этом глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что на полуострове ведутся мероприятия по увеличению объемов добычи подземных вод, и баланс планируют сместить на использование подземных источников.

Ранее сообщалось, что Ялта за последние недели благодаря осадкам накопила четверть годового запаса воды.