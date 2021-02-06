Украинец рассказал о поступке Киева, после которого решил отказаться от гражданства

Симферополь, 6 февраля. Украинское руководство на всех уровнях пытается усложнить жизнь своим гражданам. Так, пограничники Украины продолжают штрафовать своих граждан за пересечение Крымского моста. Оправданием не является даже необходимость замены документов.

Как недавно похвастались в соцсетях, херсонский отряд Госпогранслужбы Украины оштрафовал шестерых украинцев за пересечение украинской границы со стороны Крымского полуострова, куда перед этим они въехали через Крымский мост со стороны Краснодара.

Так как Украина продолжает отрицать результаты референдума 16 марта 2014 года, по итогам которого Крым вошел в состав Российской Федерации, то украинские власти с завидным упорством продолжают штрафовать собственных граждан за пересечение границы. Оправданием не являются даже, порой, безвыходные ситуации, когда человек остается без документов.

Одной такой вопиющей историей с корреспондентом ФАН поделился студент Евгений Симонов (фамилия изменена). На момент инцидента он проходил обучение в КФУ им. Вернадского на медицинском факультете.

«Я учился в институте, когда был референдум. Еще в 2013 году. Потом решил продолжать обучение. В один прекрасный день, спустя годы, когда я решил съездить домой, на границе меня не пропустили. Сказали, что паспорт испорчен. До сих пор не понимаю, что им не понравилось — на российской границе же все в порядке было», — рассказывает он.

Ему украинские пограничники сказали, что надо сделать новый паспорт и вместе того, чтобы впустить в страну переделывать документы, отправили в украинское консульство. Но, проблема была в том, что ближайшее консульство находилось в Ростове-на-Дону. Но это, похоже, никого не смутило.

«Как я выбивал паспорт, это отдельная история, но когда я через два месяца снова проходил границу в Чонгаре, меня оштрафовали за незаконное пересечение украинской границы. И то, что они сами же меня отправили туда, что другого выхода физически попасть на Украину нет, никого не волновало. Штраф и все», — рассказал Симонов.

После этой истории молодой человек принял решение получать российское гражданство, и после обучения перебираться в Россию. Стоит отметить, что на данный момент сумма штрафа составляет 10 000 гривен, что эквивалентно примерно 27 000 рублей.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины отчаянно пытался прорваться в Крым через украинскую границу.