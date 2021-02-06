Крымчанка выиграла чемпионат России по боксу среди юниоров

Симферополь, 6 февраля. Юная крымчанка Мария Проскунова стала победительницей чемпионата России по боксу среди юниоров.

В ходе всероссийского чемпионата по боксу среди юниоров в Подмосковье 6 февраля Проскунова одержала победу в финальном поединке с Валерией Воронцовой из Алтайского края. Всего в соревнованиях приняли участие 52 спортсмена.

Мама чемпионки в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что гордится дочерью и ее достижениями. По словам Натальи Проскуновой, узнав о победе дочери, они не могли сдержать эмоций.

«Мы безмерно рады победе Марии и присвоении ей звания мастера спорта. Большая заслуга в этом тренеров Константина Боровика, Ивана Вагнера и Павла Кабаргина. Огромное им спасибо! Ну и, конечно же, Машино упорство, труд, я считаю тяжелейший для девушки», — рассказала Наталья Ивановна.

По ее словам, Мария тренируется с шести лет, и ее отец Сергей Юрьевич Проскунов всегда был рядом, неустанно сопровождая на всех тренировках и соревнованиях. Родители пожелали дочери дальнейших успехов в спорте и новых побед.

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