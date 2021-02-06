Севастополю предложили перенять опыт Японии, чтобы избежать уничтожения набережных

Разбросанные камни, разбитая плитка и обнажившийся асфальт ― так сейчас выглядит пляж «Хрустальный» в Севастополе. Здесь все еще бушуют волны, они накатывают и забирают за собой остатки брусчатки. Корреспондент ФАН побывал на месте.

Центральный пляж Севастополя разрушило штормом в конце прошлой недели. Свежую плитку сбило с нижней террасы. Сейчас часть камней разбросана по территории пляжа, часть ― аккуратно сложена вдоль подпорных стен, еще часть ― легла на морское дно.

Когда в июле прошлого года пустячный, по местным меркам, шторм разбил только что уложенную плитку, стоимостью в 10 миллионов рублей, подрядчик пообещал все исправить за свой счет.

Тогда последствия шторма были устранены, а идея заменить брусчатку, например на гранит, не реализовалась. На прошлой неделе покрытие пляжа снова смыло, работы по устранению последствий разбушевавшейся стихии пока не проводятся.

«Это надо комплексные мероприятия проводить. Здесь прямая волна идет с моря в бухту. Если делать сооружения, необходимо применять знания проектировщиков, которые могут дать технологические возможности, чтобы обеспечить сохранение набережной в виде гидротехнических сооружений», ― сказал глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Как именно будет выглядеть центральный городской пляж — пока неизвестно. В социальных сетях предложили пойти по стопам Японии ― залить набережную бетоном.

«А в наших штормовых условиях ― только бетон. Ау, местные, если еще остались, подтвердите! При близости к морю плитка не в тренде. Даже японцы не рискуют. Посмотрите хотя бы на Ямасита парк (Йокoгама)», ― предложили местные жители.

Парк Ямасита ― длинный и узкий парк, благоустроенный рядом с океаном, в котором много клумб с цветами и различными растениями. На земле нет ни плитки, ни брусчатки ― практически все дорожки у воды залиты бетоном.

Напомним, ранее ФАН писал, что сильным штормом в Севастополе разбило несколько популярных среди местных жителей и туристов мест.