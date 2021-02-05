В Крыму решили снести легендарную АЭС, где проходил фестиваль «КаZантип»

Симферополь, 5 февраля. В Крыму приняли решение о демонтаже недостроенной атомной электростанции в Щелкино. Соответствующий указ был опубликован на сайте Совета министров Республики Крым 5 февраля.

Проектировать крымскую АЭС начали еще в 1968 году. Через семь лет началось строительства города Щелкино. Как нетрудно догадаться, город предназначался для работников станции и их семей. Далее приступили к строительству вспомогательных объектов и созданию насыпи водохранилища.

Саму электростанцию стали строить только в 1982 году. Но уже в 1987 году строительство было приостановлено, а в 1989-м — проект официально закрыли. Официальной причиной названа тяжелая экономическая ситуация в СССР, но существует также версия, что строительство АЭС было свернуто из-за опасений крымчан за экологическую безопасность региона — дала о себе знать авария на ЧАЭС, произошедшая за несколько лет до этого.

В украинский период о завершении строительства не шло даже и речи — атомная станция активно разворовывалась, а когда растаскивать стало уже нечего, на ее территории стали проводить дискотеки. Кто не помнит популярный «КаZантип»?

На момент возвращения Крыма в состав России объект полностью пришел в негодность и стал фактически местной достопримечательностью.

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