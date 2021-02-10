Правила игры изменились: в Крыму ужесточат требования для подрядчиков на госконтракты

Симферополь, 10 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов на прошлой неделе принял важное решение: запретить генеральным подрядчикам нанимать по несколько субподрядчиков при строительстве объектов. Теперь будет единый шаблон заключения контракта, причем с ужесточенными мерами ответственности и с единственным исполнителем. Аксенов с сожалением признал, что зачастую от чиновников поступает не всегда достоверная информация о ситуации на том или ином строительном объекте, что доказал опыт прошлого года.

«Срывы сроков происходят не из-за большого количества объектов, а из-за отсутствия желания организовать работу. Если сроки данных поручений не обжалуются в течение трех дней, то к следующему совещанию – выговор. Напоминаю, что после двух выговоров следует увольнение», ― подчеркнул Сергей Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что мэры городов должны в обязательном порядке постоянно контролировать ход строительства. Он даже пригрозил, что скоро придется вешать на чиновников GPS-трекеры, чтобы понимать, где они находятся в рабочее время. Известно, что за 2020 год в Крыму более 110 подрядных организаций сорвали сроки сдачи объектов, все они были опубликованы на портале правительства Крыма с указанием, что они являются недобросовестными.

В комментарии ФАН председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов рассказал, почему Сергей Аксенов принял это важное решение. По его словам, в республике есть такие объекты, на которых один генподрядчик сначала заключил контракт на 100% работ, а затем их берут и выполняют другие компании, выставляя разные генподрядные ― 15-18%.

«Поэтому Сергей Валерьевич и сказал, что если будут такие моменты, то контракты будут автоматически перезаключаться. Есть исключения в части, когда объект выходит, например, в мостовые сооружения, какие-то коммуникации, линии ЛЭП и так далее, то есть на чем специализируются узкопрофильные компании. Теперь по каждому такому объекту, где больше 10% узкопрофильных работ, Аксенов поручил Юрию Гоцанюку (председателю Совмина РК. ― Прим. ФАН.) разбираться лично», ― сказал Бабашов.

Леонид Бабашов уверен, что это однозначно позитивно повлияет на сферу строительства, потому что когда компания выигрывает подряд и потом его на 100% или даже на 60-70% отдает на субподряд, с учетом минуса субподрядных, то компании нужно выходить на какую-то рентабельность ― в таких случаях страдает качество выполняемых работ.

«Кроме того, теперь будут участвовать в госконтрактах и те компании, которые непосредственно занимаются узкопрофильными видами работ, что тоже вполне логично. Также у нас был горький опыт в республике, когда компании выигрывали контракты, получали аванс, начинали какие-то работы, а затем тормозили строительство, обвиняя всех и вся, причем в судебном порядке, чтобы у них осталась часть денег от заказа. И это при наличии банковской гарантии», ― добавил он.

В этом году Крым получил 45 миллиардов рублей на реализацию Федеральной целевой программы и Республиканской адресной инвестиционной. Очевидно, что теперь в Республике Крым будут работать только проверенные и надежные строительные компании, которые успели себя зарекомендовать за годы новой «всесоюзной стройки» ― именно так многие эксперты называют темпы строительства в Крыму после 2014 года.

И ведь фактически так оно и есть, поскольку за шесть лет в республике были построены сотни новых объектов, а про самые грандиозные проекты знает уже весь мир: Крымский мост, новый терминал международного аэропорта «Симферополь», трасса «Таврида», две новые теплоэлектростанции и многое другое.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма испугались, что в Ялте могут снести историческое здание 1877 года.