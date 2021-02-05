Огромное змеиное кубло, найденное на западе Крыма, напугало местных жителей

Симферополь, 5 февраля. В Крыму сотрудники ГУП «Вода Крыма» обнаружили в одном из люков села Штормовое на Западном побережье Крыма огромное змеиное гнездо. Судя по видео, которое появилось с сети, там находились минимум 20 змей. При этом неизвестно, сколько еще было внизу в неосвещенной части люка. Работы пришлось прервать до приезда серпентологов.

О причинах такого явления корреспонденту ФАН рассказал герпентолог, доктор биологических наук Владимир Чарлин.

«Во время зимовки змеи довольно часто попадают в такие места, из которых они вылезти не могут. В Азербайджане, в частности, я в бетонных колодцах сухих на дне находил огромное количество змей, которые туда проваливаются — это естественно. Чаще всего в подобных местах и в подобных количествах собираются либо ужи, либо полозы», — пояснил Чарлин.

Также Чарлин отметил, что большие скопления свойственны именно ужам, в то время как ядовитые змеи зачастую в такой большой компании не зимуют. Поэтому для людей они особой опасности не представляют, но самостоятельно пытаться змей оттуда выудить не стоит.

Ранее сообщалось, что в районе Феодосии на берег выбросило тело дельфина.