Бизнес любит тишину: во что в Крыму смогут вложиться крупные иностранные инвесторы

Симферополь, 5 февраля. Для Крыма и Севастополя в Минэкономразвития сейчас разрабатывается специальный законопроект об особых административный районах (ОАР), который позволит крупным инвесторам зайти в республику. Уникальность законопроекта в том, что он позволит юридическим лицам инвестировать в различные проекты в Республике Крым, однако информация об этом будет полностью конфиденциальна.

При этом известно, что участником ОАР сможет стать любое юридическое лицо, которое уже занимается реализацией какого-либо инвестиционного проекта на территории Крыма. Кроме того, акционерами или учредителями могут являться как российские, так и иностранные граждане.

Очевидно, что после принятия законопроекта в Крым смогут зайти не только российские крупные компании, но и зарубежные, при этом не боясь попасть под какие-либо западные ограничения. Конечно, для этого нужна хорошая защита инвесторов, поскольку они будут вкладывать огромные деньги в развитие полуострова.

Предполагается, что инвестиции должны составлять не менее 150 млн рублей, причем пока в законопроекте обсуждается только несколько направлений, куда эти деньги могут пойти: на создание новых производств или инфраструктурных объектов, а также развитие туристической отрасли. То есть власти сейчас предпринимают все шаги, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность Крыма.

Тем более что на территории республики сегодня действует Свободная экономическая зона (СЭЗ) с особыми преференциями для бизнеса. Все это в совокупности раскроет огромный потенциал республики и даст новый импульс для развития экономики Республики Крым. Ведь известно, что и деньги, и бизнес любят тишину, но из-за западных санкций следовать этому правилу, по крайне мере на полуострове, тяжело.

При этом среди экспертов уже идут обсуждения, что в будущем ОАР могут быть использованы и в других российских регионах, где необходимо увеличить инвестиционную активность, поскольку Россия находится под санкциями, хоть и не такими жесткими, как Крым.

По этому поводу высказался в комментарии ФАН председатель «Ассоциации молодых предпринимателей России — АМПР Крым» Дмитрий Филоненко. Он отметил, что для правильного и полного составления этого законопроекта в любом случае нужно формировать рабочую экспертную группу с привлечением представителей предпринимательства, чтобы это не было просто бумажкой для статистики. Пока, говорит он, сложно представить, как можно документально закрепить предложения по ОАР.

Отвечая на вопрос, какие направления бизнеса нужно развивать в Крыму, он заявил, что республика нуждается в развитии сельского хозяйства, потому что завозные продукты выше в цене, что вносит социальный дисбаланс среди населения, особенно ввиду снижения доходов из-за эпидемиологической ситуации.

Действительно, для Крыма этот вопрос стоит достаточно остро, что отмечают многие ведущие эксперты. Однако засуха уже на протяжении нескольких лет и перекрытие Украиной Северо-Крымского канала, к сожалению, не позволяют сейчас в полной мере дать толчок развитию сельского хозяйства в Крыму. Крым лишился рисовых полей из-за отсутствия большого количества воды, поэтому на полуострове начали выращивать зерновые, кормовые и технические культуры — пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу. Об этом ФАН подробно рассказывал в одном из предыдущих материалов.

Вместе с тем сейчас в Крыму есть ряд направлений, которые успешно работают и развиваются в своей сфере. Речь в первую очередь о виноделии, у которого довольно высокий потенциал. Далее можно говорить о проектах по выращиванию на полуострове аквакультур — рыб, моллюсков, ракообразных.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Украина может получить помощь Крыма в электроснабжении.