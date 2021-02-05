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Чиновник из Крыма устроил стрельбу по пациенту во время ссоры в больнице

Чиновник из Крыма устроил стрельбу по пациенту во время ссоры в больнице

Симферополь, 5 февраля. В Крыму возбудили уголовное дело после того, как двое мужчин устроили словесную перепалку в больнице, а затем перешли к кулакам и травматическому оружию, поругавшись в очереди к врачу. 

Как удалось выяснить ФАН, стрелявшим из травматического пистолета оказался сотрудник администрации Феодосии. Это корреспонденту подтвердили свои источники. На момент инцидента чиновник находился на больничном. В администрации в отношении сотрудника пока не применяли никаких мер, так как он до сих пор находится на больничном, а правоохранительные органы проводят проверку. 

Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, однако его могут переквалифицировать, так как еще нет итоговых данных судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, инцидент произошел 1 февраля в очереди в городской поликлинике Феодосии. Стрелявший попал оппоненту в руку и живот.

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