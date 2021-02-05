Депутат Шеремет рассказал, как изменился Крым в составе России

Симферополь, 5 февраля. С тех пор, как Крым вошел с состав России, на полуострове много чего изменилось, причем в лучшую сторону. Идет строительство новых дорог и объектов, появляются современные больницы и школы, решаются сложившиеся еще при Украине проблемы и с землей, и с недвижимостью. Как считает депутат Госдумы России Михаил Шеремет, Крым качественно изменился без Украины.

«Хотелось бы, чтобы таких «оккупантов», как Россия, было бы побольше (смеется). Чтобы преображались такие прекрасные места и были комфортными для жизни людей. Мы к этому уже привыкли, но нужно иногда возвращаться на шесть лет назад и вспоминать, как мы тогда жили. И сейчас чувствовать уважение за то, что мы смогли преобразить полуостров», — сказал Михаил Шеремет.

Об этом депутат сказал сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях Крыма с Украиной.

Ранее в комментарии ФАН крымчанин рассказал, за что он благодарен Украине.