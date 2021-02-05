Крымским депутатам понравилось работать на удаленке

Симферополь, 5 февраля. Крымским депутатам понравилось заниматься рабочими вопросами из дома. О специфике приема граждан в период пандемии коронавируса рассказал депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

Он рассказал, что главное, чему научились депутаты во время работы в разгар коронавируса, — это дистанционное исполнение обязанностей.

«И качество работы не снижается, обращения граждан так же обрабатываются, в таком же формате приходят им ответы, несмотря на то, что мы не смотрим глаза в глаза», — рассказал Михаил Шеремет во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

При этом он подчеркнул, что количество обращений во время пандемии не изменилось. Шеремет высказал уверенность, что, когда все ограничения будут сняты, работа в удаленном формате останется.

Ранее ФАН рассказывал, что глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил повесить на крымских чиновников GPS-трекеры, если те не будут появляться на объектах исполнения ФЦП.