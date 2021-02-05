В Севастополе рассказали, какая судьба ждет бездомных и безнадзорных животных

Севастополь, 5 февраля. В Севастополе ГБУ «Парки и скверы» объявило конкурс на проведение ряда мероприятий с бездомными и безнадзорными животными, а именно: отлов, стерилизация, биркование, вакцинация от различных заболеваний, в том числе бешенства и эвтаназии. Сейчас власти выбирают организацию и помещения для этого.

Подробнее об этом рассказал глава Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, передает корреспондент ФАН. Он сообщил, что по поручению губернатора города Михаила Развожаева будут представлены пять помещений, где могут оказываться соответствующие услуги.

«Одно выбрано у нас в селе Орловка, там хорошее помещение. Мы сейчас проводим мероприятия по его ремонту, чтобы больше соответствовало требованиям, необходимым для содержания животных. При этом служба ветеринарного контроля будет обеспечивать их уход, соответствующие прививания, заказ лекарств и дальнейшие процедуры, связанные с необходимыми требованиями по сохранению здоровья, обеспечению безопасности и проведению операций. Сейчас ищут средства, чтобы наши государственные предприятия провели ремонт», — сказал он.

По его словам, пока проходит весь этот процесс, будет определена специализированная организация, поскольку учащаются случаи обращения граждан о том, что бездомные животные гуляют по городу.

«Сейчас мы держим это под контролем. Когда мы выберем организацию (обязательно с общественниками), то ознакомимся с этим предприятием, посмотрим все условия, которое оно предоставляет по содержанию животных. Если организация подходит, перейдет на государственное обеспечение», — добавил глава Департамента городского хозяйства.

Евгений Горлов отметил, что для ремонта и содержания необходимого помещения необходимо порядка 11 миллионов рублей. Кроме того, пока будет проходить процедура выбора специализированной организации, которая продлится два месяца, отлов бездомных и безнадзорных животных все равно будет осуществляться, как и их стерилизация, уход за ними, проверка на бешенство.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе запускают проект по оказанию помощи бездомным животным.