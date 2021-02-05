Актеры раскрыли подробности съемок сериала «Игра с огнем» в Крыму

Севастополь, 5 февраля. Премьеру картины «Игра с огнем» отпраздновали в Крыму. Для многих местных артистов съемки в ленте стали дебютом на больших экранах. Как сложилась их карьера, выяснял ФАН.

События сериала «Игра с огнем» разворачиваются в начале 1980-х годов. В это время простым советским гражданам выехать за пределы страны было практически невозможно. Обычный житель Советского Союза, у которого заработная плата не отличается от остальных людей, должен незамедлительно найти очень большую сумму. Для этого он решает начать вести не совсем законное дело, рискуя сесть за решетку. Но выбора у него нет, ведь у его ребенка серьезная болезнь, излечить которую сможет только врач, который живет за пределами СССР.

«У главного героя тяжело заболел сын, ему необходимо во что бы то ни стало заработать денег на его лечение», — поделился краткой фабулой сценария актер Евгений Копцев.



Съемки фильма, добавил он, проходили в далеком 2017 году. Тогда он встал перед камерой в первый раз.

«Это было в Севастополе. Кадр ставили специально таким образом, чтобы ничего современного в него не попадало. В этом — изюминка нашего города, у нас это сделать легко. Я тогда просто стал жить в кадре. То есть играть, как я потом выяснил, по Станиславскому», — рассказал ФАН Евгений Копцев.

«Игра с огнем» стала отправной точкой его карьеры: тогда мужчина понял, что актерская профессия — это про него. И решил, что будет пробовать еще. Своим главным успехом в карьере Евгений Копцев считает съемки в четвертой части фильма «Гардемарины вперед!».

«Там я выступил не просто актером массовых сцен, а каскадером. Я решил объединить две моих страсти — историческую реконструкцию и игру в фильме. В «Гардемаринах» мы фехтовали, сражались, падали. Это было захватывающе интересно», — рассказал актер.

Сейчас мужчина занят сразу в двух проектах, которые снимаются на полуострове. Один из них — проект «Золото», подробности сценария пока не разглашаются.

Еще для одной актрисы фильм «Игра с огнем» стал стартом карьеры. Это Екатерина Насонова.

«Это мой первый фильм. Массовка в камеру не смотрит — этот постулат я усвоила надолго. Именно на съемках я познакомилась со всеми нашими замечательными севастопольскими актерами. Хороший фильм, рекомендую всем! Приятно было увидеть чудесные улицы нашего любимого города и знакомые лица друзей», — поделилась с ФАН Екатерина Насонова.

Премьера фильма состоялась 2 февраля. Посмотреть его можно на многих киноплощадках в сети, а также по ТВ.

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