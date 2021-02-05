Вице-премьер Крыма сообщил, когда утвердят проект юго-восточного обхода Симферополя

Симферополь, 5 февраля. Документация по разработке проекта юго-восточного обхода Симферополя будет утверждена к маю 2021 года. Об этом в ходе встречи с представителями инициативной группы Добровского сельского поселения заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов, передает корреспондент ФАН.

«Документация по планировке территории с учетом прохождения трассы Донское — Перевальное на сегодняшний день разработана, но не утверждена. Ориентировочные сроки утверждения — конец мая — начало июня 2021 года. При разработке проекта были приняты во внимание результаты прошедших 9 ноября 2020 года общественных слушаний по данному вопросу», — заявил Кабанов.

В ходе встречи с жителями вице-премьер обсудил вопросы подведения коммуникаций на земельных участках, которые будут переданы в качестве компенсации тем жителям Добровской долины, чьи участки будут подлежать изъятию в связи со строительством транспортного обхода крымской столицы.

Напомним, что 9 ноября 2020 года в селе Доброе Симферопольского района состоялись общественные слушания по вопросу прохождения юго-восточного транспортного обхода города Симферополя на участке Заречное — Перевальное. Там поднимался вопрос о принятии варианта проекта дороги, который принесет наименьший вред экологической среде, а также не повлечет массового изъятия земельных участков у местных жителей.