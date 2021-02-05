В Крыму рассказали, на что потратят 45 миллиардов рублей из федерального бюджета

Республике Крым на реализацию федеральной целевой программы в этом году выделят почти 45 миллиардов рублей. Вице-премьер РК Евгений Кабанов во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов рассказал все подробности.

«Это 695 объектов, 310 объектов реализуются в рамках ФЦП, 385 реализуются в рамках РАИП (республиканская адресная инвестиционная программа. — Прим. ФАН)», — отметил Кабанов.

В комментарии корреспонденту ФАН вице-премьер подробнее рассказал, на что именно направят эти средства. Так, из выделенных 45 млрд рублей 33,6 млрд потратят на проекты ФЦП, а оставшиеся 11 млрд направят на реализацию мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта.

Это и строительство юго-восточного транспортного обхода Симферополя, и реконструкция очистных сооружений крымской столицы, и строительство и модернизация системы ливневых стоков в Евпатории.

В 2021 году в рамках ФЦП предусмотрена реализация 310 объектов и мероприятий, 48 объектов подпадут под капитальное строительство. Также на 226 объектах запланировано проведение строительно-монтажных работ. В этом году в эксплуатацию планируется ввести объекты топливно-энергетического комплекса, водообеспечения, берегоукрепления, еще порядка 20 объектов транспортного комплекса, а также несколько объектов туркластера в Саках и Феодосии.

Также Федеральному агентству новостей рассказали, что в настоящий момент проводится корректировка ФЦП с целью ее продления до 2025 года. Внимание необходимо уделить вопросам водообеспечения Республики Крым.

Сюда входят объекты на сумму порядка 110,5 млрд рублей, в том числе:

строительство объектов дорожной инфраструктуры на сумму 96,86 млрд рублей;

строительство опреснительной установки и капитальный ремонт водовода на сумму 6,1 млрд рублей;

разработка плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения на территории Республики Крым;

строительство электроподстанции «Нива» на сумму 842 млн рублей.

На сегодняшний день в стадии реализации уже находятся такие крупные объекты:

Объекты водоснабжения и водоотведения:

Ранее сообщалось, что Крым может получить в 2021 году меньше денег на реализацию ФЦП, чем в 2020 году