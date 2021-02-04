Экономический парадокс: Китай начал импортировать чай из Крыма

Симферополь, 4 февраля. Китай закупил в Крыму пробную партию чая на своей электронной торговой площадке. Одного из главных мировых импортеров заинтересовало качество и новизна продукта, поставки которого будут только увеличиваться, сообщили ФАН в ассоциации экспортеров Крыма и Севастополя.

Китай является одним из главных поставщиков чая в мире, в Поднебесной же его начали возделывать еще две тысячи лет назад. Тем не менее в стране заинтересовались крымским чаем и закупили пробную партию продукции.

«Наш чай совсем другой, купажированный, с добавками крымских трав. Китайцы очень любят что-то новое и качественное, им он просто понравился. Так как это прямой контракт от крымской компании — одного из активных предпринимателей республики, чай в Китай шел долго, стоял на границе», — комментирует глава ассоциации экспортеров Крыма и Севастополя Наталья Серова.

Как нам рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития Республики Крым, информация о крымском чае была размещена в топах поисковых запросов, в результате чего треть пробной партии продали всего за два часа. Общий объем партии составил три паллеты на 245,6 тысячи рублей.

«Увеличение темпов производства крымского чая пока не планируется, однако объемы поставок будут расти. В Китай, Белоруссию отправляются наши кондитерские изделия, есть заявки на муку, косметику, эфиромасличную продукцию, думаю, география поставок будет развиваться и дальше», ― подчеркнула Наталья Серова.

Ранее ФАН писал о том, что Крым будет поставлять в Никарагуа продукты питания, ручной инструмент, материалы для строительства дорог. С российской помощью в латиноамериканской стране будут развивать сельское хозяйство и судостроение. Также на полуострове набирает обороты производство электромобилей, которые тоже планируют отправлять на экспорт в другие страны.