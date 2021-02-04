Жители Крыма испугались, что в Ялте могут снести историческое здание 1877 года

Ялта, 4 февраля. Ялта является визитной карточкой Крыма, потому что именно здесь работали и трудились многие писатели и поэты, архитекторы и художники. Город просто пропитан историей, тем более многие старинные здания до сих пор можно встретить во время прогулок, причем почти в любом районе курортной столицы.

При этом только земля в Ялте, не говоря уже про жилую недвижимость, особенно ближе к морю, крайне дорогая, поэтому застройщики ищут любые места, чтобы построить очередную многоэтажку на ЮБК. Так, например, местные жители сообщили в социальных сетях, что здания 1876-1877 гг. постройки по адресу улица Чехова, 26, на территории которого находится парк с вековыми деревьями и корпус санатория «Киев», намерены якобы снести в связи с «подготовкой территории к застройке».

Об этом было арендаторам исторического здания сообщили 1 февраля, пишут местные. С жалобами и просьбой разъяснить эту ситуацию ялтинцы обратились к мэру города Янине Павленко. Они хотят выяснить, действительно ли есть разрешение на снос памятника архитектуры, а также, по сути, уничтожения самого парка.

После получения этой информации представители администрации Ялты направили соответствующий запрос в Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым для разъяснения ситуации, а также выехали на место, чтобы поговорить с арендатором участка и выяснить все обстоятельства дела.

«Вопрос находится на контроле у руководства города, о дальнейшей наших действиях в отношении этого вопроса будем сообщать. Благодарим за неравнодушное отношение к городу!» ― заявили в администрации Ялты на обращение.

В мэрии ФАН сообщили, что ответ от ведомства пока не получен, поэтому обсуждение и решение вопроса находится на промежуточной стадии.

При этом известно, что в конце 2020 года администрация города уже давала отрицательный ответ по поводу изменения планировки этой территории, потому что она не соответствовала Правилам землепользования и застройки территории Ялты, а также внешнему архитектурно-градостроительному облику исторического центра города.

Отметим, что жители Ялты постоянно обсуждают состояние различных достопримечательностей города, а также необходимость их реставрации в различных группах и социальных сетях. Тем самым они заботятся о сохранности этих объектов как для жителей и будущих поколений, так и для гостей курортной столицы республики.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что жители Крыма пожаловались мэру Ялты на недоработки рабочих в парках и скверах.