Украина назло России пытается помешать Крыму сохранить заповедные территории

Рамсарская конвенция вместе с международным природоохранным сообществом отметила 50-летие образования. Российская Федерация входит в число 170 стран участниц международного договора. На при этом есть один неприятный момент — крымские заповедные зоны, входившие в перечень охраняемых территорий международным сообществом до 2014 года, формально в перечне объектов конвенции числятся за Украиной, которая их охраной теперь не занимается и не планирует. Однако это досадное недоразумение не помешает сохранить и сберечь природные достопримечательности полуострова со стороны РФ. Корреспондент ФАН разбирался в вопросе.

Рамсарская конвенция была создана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар, откуда и получила свое название. Это особый международный договор, в соответствие с которым водно-болотные угодья, являющиеся домом для большого количества уникальных птиц, признаются особыми, и попадают под международную защиту. В Крыму таких мест шесть. Это Каркинитский и Джарылгачский заливы, Центральный и Восточный Сиваш, аквально-скалистые комплексы Карадага и мыса Казантип, а также прибрежный аквальный комплекс мыса Опук.

С 2014 года крымские угодья не попадают под охрану Рамсарской конвенции из-за политических нюансов и притязаний Украины на территорию крымского полуострова. Проведенное в рамках международных правил и свобод волеизъявление крымчан в марте 2014 года не учитывается международным сообществом из-за агрессивной позиции Киева.

При этом водно-болотные угодья материковой части Российской Федерации так же, как и раньше, охраняются не только Законами РФ и договором Рамсарской конвенции. В договор входит 35 уникальных заповедных зон на территории России от Российской Балтики до Арктики.

Территории Крыма, которые «выпали» из зоны международной охраны, приобрели статус особо охраняемых территорий федерального значения. К тому же, жители Крыма прекрасно осведомлены о природных богатствах и заповедных зонах и сами прилагают усилия для их сохранности. Кроме того, общественные и гражданские инициативы выступают с предложениями о присвоении статуса ООПТ новым территориям.

Координатор общественной организации в Раздольненском районе «Территория здравого смысла» Неля Курбакова рассказала в интервью ФАН о своей позиции по этому вопросу и мероприятиях по охране природных территорий.

«Конечно, мы помним основные положения международного договора Рамсарской конвенции, и нам очень обидно, что политические протесты украинской стороны оказались направлены не только на жителей Крыма, но и особые территории полуострова. Мы обращались в офис Рамсара в Швейцарии с просьбой включить крымские водно-болотные угодья в договор с РФ, но нам пришел отказ. Заповедники, ранее входившие в конвенцию, переданы под федеральную защиту. Состоят в реестре особо-охраняемых территорий федерального значения, и это дает возможность строгого соблюдения норм и правил охраны территорий», — говорит Курбакова.

Общественница вкратце рассказала о мерах по защите особых территорий, которые предпринимаются крымчанами.

«Мы как общественники следим на месте за соблюдением природоохранных норм. Например, усилиям общественников и жителей Раздольненского района мы не разрешили строить авкваферму в акватории Каркинисткого залива вблизи Бакальской косы, а общественники Поповки Сакского района отстояли Ойбургскую косу и занимаются вопросом создания ООПТ», — дополнила общественница.

Жителям и общественным активистам прибрежных сел Поповка и Штормое Сакского района удалось добиться начала процедуры оформления особо-охраняемой территории «Ойбургский парк» в районе Ойбургского озера и Ойбургской косы и приостановления там хозяйственной деятельности. В середине 2020 года поданы соответствующие документы в Минприроды Крыма. Активистка села Поповки Евгения Стельмахова поделилась с ФАН новостями по этому вопросу.

«На днях прошел аукцион по закупке проведения комплексной экологической экспертизы для обоснования создания ООПТ регионального значения «Ойбурский». Определен победитель и до 1 сентября, согласно контракту, они пишут заключение, предлагают зонирование и определяют границы планируемого парка. Очередной суд по расторжению договора аренды с ООО СП Крым-Агро состоится 8 февраля», — сообщила Стельмахова.

Крымчане на этот раз снова доказали, что достойно справляются со всеми негативными мерами, которые так старательно создавало и продолжает создавать правительство Украины для своих, как они утверждают, граждан.

Ранее ФАН сообщал, что вход в заповедники Крыма стал платным и рассказывал, кто сможет бесплатно попасть в лес и горы.