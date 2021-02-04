В Крыму и Севастополе будет вода: водохранилища республики начали заполняться

Севастополь, 4 февраля. Водохранилища Крыма начали постепенно заполняться талой водой и за счет осадков. При этом ученые напоминают, что впереди лето и жаркая погода, а некоторые водные источники республики были сильно истощены засухой.

Впрочем, специалисты убеждают, что вода в Крыму и Севастополе точно будет, но в некоторых районах республики придется оставить графики подачи воды.

По последним данным, за январь 2021 года водохранилища Республики Крым наполнились почти на пять миллионов кубометров воды, а Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь, ― на четыре миллиона. Отметим, что в городе-герое не вводили графиков подачи воды. Как сейчас обстоят дела с наполняемостью Чернореченского водохранилища ― смотрите вместе с ФАН.

Также отметим, что в Крыму и Севастополе продолжается реализация комплексного плана по надежному водообеспечению жителей республики: идет капитальный ремонт изношенных водосетей, проводится замена старого оборудования, строятся водозаборы и многое другое.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Крым получил уникального робота для поиска утечек и хитрых врезок в водопровод.