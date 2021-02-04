Через Крымскую таможню в 2020 году прошло товаров на 16 млрд долларов

Симферополь, 4 февраля. За 2020 год общая стоимость задекларированных товаров, ввозимых в Крым и вывозимых с полуострова, составила более 16 миллионов долларов США, из них импорт — 13 миллионов, экспорт — 3 миллиона. Об этом доложила заместитель начальника таможни Татьяна Кравец на онлайн-конференции «Крымская таможня: прошлое и настоящее».

«Основным торговым партнером при экспорте у нас оказалась Индия, при импорте — Турция. Оттуда привозилось преимущественно оборудование. Из Италии и Сербии к нам везли саженцы винограда и плодовых деревьев», — рассказала Татьяна Кравец.

Она также добавила, что и экспорт из Крыма в прошлом году не был снижен, и по показателям, несмотря на пандемию коронавируса, оказался близок к данным за 2019 год.

«Чаще всего из Крыма экспортируется сельскохозяйственная продукция, тушки кур и соки. Их везут в Луганскую и Донецкую республики. Также экспортируются приборы, которые изготавливаются на нашем заводе «Фиолент», — добавила Татьяна Кравец.

Отметим, крымские таможенники рассказали об итогах за 2020 год на онлайн-конференции, которая приурочена к юбилею контролирующего органа: 5 февраля ведомство отметит 245 лет российской таможенной службе в Крыму.