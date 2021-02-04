Таможенники назвали самые необычные товары, которые попытались вывезти из Крыма

Симферополь, 4 февраля. Кортик, древний самовар, книги, монеты, ордена и медали попали в топ необычных предметов, которые попытались вывезти из Крыма в прошлом году. Об этом рассказал начальник Крымской таможни Виктор Холичев во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Самовар задержали на пункте пропуска Армянск, было установлено, что он был изготовлен до 1900 года», — пояснил Виктор Холичев.

Он также отметил, что 2020 год был годом 75-летия Победы в ВОВ.

«Кощунственно, когда пытались вывезти ордена и медали, тех людей, которые воевали и добывали победу в Великой Отечественной войне», — добавил начальник Крымской таможни.

Ранее ФАН рассказывал, что граждане иностранных государств чаще всего пытаются провезти в Крым. Напомним, 5 февраля исполняется 245 лет российской таможенной службе в Крыму.