Аксенов пригрозил повесить на крымских чиновников GPS-трекеры

Симферополь, 4 февраля. Главу Крыма Сергея Аксенова возмутило безответственное отношение некоторых чиновников к выполняемым ими обязанностям. Во время совещания о ходе реализации инфраструктурных объектов выяснилось, что предусмотренные сроки на некоторых объектах не исполняются.

По словам главы республики, должностные лица не всегда предоставляют достоверную информацию, что показали итоги 2020 года, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня по отстающим регионам, где заваливается работа, а заместители или ответственные лица не выезжают на объекты, то введем GPS-трекеры. Будем вешать их заместителям, руководителям, чтобы понимать, где они находятся», ― сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Также он рассказал, какие уважительные причины могут быть для чиновников, которые срывают сроки сдачи объектов. Аксенов отдельно подчеркнул, что ни жалобы, ни какие-либо другие причины по этому поводу не принимаются ― только проблемы со здоровьем или тюрьма. Если же объект не сдан, а чиновник уже находится уже в тюрьме, то «все в порядке», констатировал Сергей Аксенов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Крым ждут серьезные изменения, поскольку скоро на полуостров наконец смогут зайти крупные инвесторы, не боясь санкций.