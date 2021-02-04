Учительница из Крыма вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель года России»

Симферополь, 4 февраля. Преподаватель младших классов средней школы №2 города Симферополя Екатерина Коваленко вышла в финал всероссийского конкурса педагогов. В эксклюзивном интервью Федерельному агентству новостей она поделилась впечатлениями и рассказала о ближайших планах. Подробнее — в материал ФАН.

На конкурсе «Учитель года России 2020» Екатерина Коваленко представляла республику среди других 85 преподавателей из разных регионов России. По ее словам, несмотря на весь свой опыт и знания, путь к всероссийскому первенству преподавателей был для нее долгим и дался ей непросто.

«Началось все с муниципального этапа: я стала абсолютным победителем среди учителей нашего города. Следующий этап был региональный. Среди представителей от каждого района Крыма выбрали абсолютного победителя, и снова это я. И уже как представитель Республики Крым я поехала на всероссийский конкурс в город Волгоград», — добавила она.

«Испытания, в которых мне пришлось принять участие, это был урок и методическая мастерская. Кроме этих испытаний был еще мастер-класс, классный час и для пятерки финалистов — разговор с членами детского жюри, родительского жюри и большого жюри. Для меня самым интересным испытанием был урок, потому что это была работа с детьми, работа интересная и в то же время, очень ответственная», — рассказала Екатерина.

По ее словам, самое главное, с чем она вернулась с конкурса — это очень много положительных эмоций и, конечно, ценный опыт общения с коллегами со всей страны. В ближайшем будущем Екатерина намерена поделиться полученным опытом с коллегами, которые будут представлять республику на конкурсе «Учитель года России 2021». Сама же она намерена завоевать высшую награду. Но не ранее чем через три года, так как этого требуют правила конкурса.

Екатерина Коваленко уже десять лет работает преподавателем младших классов в той самой школе, которую сама же и заканчивала. На четвертом курсе началась практика, в процессе которой она и приняла для себя решение остаться в этой профессии и стать педагогом.

Также девушка отметила, что в Крыму очень много талантливых педагогов, которые следят за новыми тенденциями в образовании и реализуют их в процессе своей работы. Поэтому она уверена, что крымские педагоги в ближайшее время смогут занять первые места среди преподавателей России.