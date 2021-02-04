На таможне раскрыли, что чаще всего незаконно пытаются ввезти в Крым

Симферополь, 4 февраля. Чаще всего в Крым незаконно пытаются провезти наркотики, деньги и лекарственные препараты. Об этом рассказал подполковник таможенной службы Евгений Воронов на онлайн-конференции «Крымская таможня: прошлое и настоящее». Часто при пересечении таможни люди «забывают» декларировать валюту.

«Положил в карман 10 тысяч долларов, и умышленно или нет, но забывает о них. Когда их находят, то составляется административный протокол. Эти средства необходимо декларировать», — пояснил сотрудник таможенной службы.

Всего в 2020 году лекарства в Крым незаконно попробовали ввезти 77 раз. Один из случаев — человек попытался провезти 92 пачки лекарства для лечения пневмонии. Это превышает положенную норму в пять раз. Кроме того, если провозить свыше 100 тысяч долларов, необходимо предоставить документы, подтверждающие законность этих средств. Это может быть выписка со счета из банка, подчеркнул Евгений Воронов.

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