Младенца-дельфиненка нашли мертвым на побережье Черного моря в Крыму

Феодосия, 4 февраля. На диком пляже недалеко от Феодосии специалисты Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» обнаружили погибшего дельфиненка. Как рассказали специалисты, млекопитающему было не более двух месяцев. ФАН выяснил, что стало причиной трагедии.

«На возраст указывают миниатюрные размеры тела, степень оссификации скелета и едва прорезавшиеся зубы. Хотя детская смертность — это повсеместная реальность для морских свиней, этот случай стал нестандартным из-за временных рамок, ведь прежде в это время года на побережье Крыма детеныши азовок нам не встречались. Также он был крайне истощен», — рассказали специалисты «Безмятежного моря».

В ходе исследований тела обнаружилась и причины гибели дельфиненка — эрозии слизистой желудка, гепатопатия (заболевание печени) и паразитарная пневмония.

«Гельминты были идентифицированы как Halocercus sp. и отобраны для дальнейшего подробного исследования наряду с образцами тканей для большого ряда анализов. Ранее нам удалось впервые установить наличие взрослых гельминтов рода Halocercus у новорожденных детенышей азовок, находившихся на молочном вскармливании, что подтверждает возможность их прямой передачи от матери», — добавили специалисты.

Напомним, ранее ФАН писал, что в Крыму продолжают фиксировать случаи, когда дельфины выбрасываются на побережье Черного моря.