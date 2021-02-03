Жители Крыма пожаловались мэру Ялты на недоработки рабочих в парках и скверах

Ялта, 3 февраля. На территории Большой Ялты в Крыму была проделана огромная работа по капитальному ремонту парков, где местные жители часто проводят свободное время. Всего на реализацию проекта было потрачено более 350 миллионов рублей. На эти деньги были отреставрированы три парка и три сквера в Ялте, Симеизе и Алупке, однако работы завершены еще не на всех объектах.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она рассказала о жалобах местных жителей в социальных сетях на то, как обустроены эти объекты. Молодые мамы, например, жалуются, что им тяжело проехать с коляской по посыпной дорожке, а инвалиды — на отсутствие перил на лестницах.

Павленко заявила, что она провела личную инспекцию этих объектов и тоже выявила недочеты, которые подрядчик будет устранять. После этого состоится еще один рабочий выезд. Также она попросила местных жителей рассказать, что действительно хорошо, а что — плохо.

«Парки нужно реконструировать не для галочки, а для комфорта ялтинцев и гостей города», — отметила глава Ялты Янина Павленко.

Местные жители дали обратную связь мэру города в комментариях к записи.

«Так мы ждали открытие парка Чехова и получили такое разочарование. Покрытие всего парка — это мелкий декоративный щебень, колеса прогулочных колясок просто застревают в нем. Съездов на лестнице для колясок нет, и в итоге приходится на руках тащить коляску по ней. С ребенком гулять негде, так рассчитывали на новый парк. Детскую зону с горками засыпали мелкими камешками (похожие на морские), у детей там просто тонут ноги. Там просто тяжело ходить. Дети с горок съезжают в эту насыпь. Кто такое придумал? А что летом будет? Как дети там играть должны? Все эти камни будут в сандаликах. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Может, еще не поздно что-то изменить, пока ведутся там работы», — заявила Марина Шевченко.

Местный житель Ялты высказал свое мнение о работе, проведенной в сквере Калинина, который находится возле набережной курортной столицы. Сергей Спицын считает, что в целом сделали хорошо, однако все равно есть некоторые недостатки. По его словам, в сквере нужно больше зелени и деревьев, поскольку их недостаточно для такого красивого места.

Вместе с тем за четыре часа после публикации поста под ним собралось почти 150 комментариев, в которых местные жители предложили, как лучше обустроить пространство города и поселков ЮБК.

Напомним, ранее ФАН сообщал, почему в Ялте не могут расселить жильцов аварийных домов 1917 года постройки.