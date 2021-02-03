В Крым смогут зайти крупные инвесторы: в республике грядут серьезные изменения

Симферополь, 3 февраля. В Крыму и Севастополе планируют создать «особые административные районы» (ОАР), которые позволят юридическим лицам инвестировать в проекты в республике, при этом информация об этом будет полностью конфиденциальна. Сейчас для этого разрабатывается специальный законопроект.

По этому поводу сегодня высказался глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что участником этих «особых административных районов» может быть как новое, так и уже действующее юридическое лицо, которое занимается реализацией какого-либо инвестиционного проекта на территории полуострова. При этом акционерами или учредителями могут являться как российские, так и иностранные граждане.

«Инвестиции должны осуществляться только в форме капитальных вложений на территории полуострова и в размере не менее 150 миллионов рублей, а реализуемые проекты должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств и инфраструктурных объектов, развитием санаторно-курортной и туристской отрасли», — подчеркнул Сергей Аксенов.

За счет этого Крым сможет привлечь новые инвестиции, а также нагнать другие регионы Российской Федерации в социальном и экономическом развитии. Также Аксенов уверен, что эти «особые административные районы» увеличат инвестиционную привлекательность республики, поскольку ранее вопрос конфиденциальности не был решен.

Очевидно, что теперь в Крым смогут зайти крупные инвесторы, причем со всех уголков мира. Для республики это действительно серьезные изменения.

Кроме того, напомним, что в Крыму сегодня действует Свободная экономическая зона (СЭЗ), которая дает серьезные преференции для бизнесменов и не только. Сейчас на территории полуострова реализуется более 200 инвестиционных проектов на общую сумму 154 миллиарда рублей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму.