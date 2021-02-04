Власти Симферополя потратили на благоустройство города 850 млн рублей

Симферополь, 4 февраля. Глава администрации Симферополя заявила об освоении 850 млн рублей по программе благоустройства крымской столицы. Об этом она рассказала в эфире программы «Открытая власть» на местном телеканале. По ее словам, эти средства получили муниципальные образования и их нужно было освоить: деньги направили на развитие семи общественных территорий и еще 36 дворов.

«На примере общественной территории Дворца культуры профсоюзов хочу сказать, что это была не реконструкция, не капремонт, а строительство. Потому что часть этой общественной территории, где находится роща, — она была подтопляемая ранее, нужно было сделать водоотведение. А для этого нужно было углубится, вырыть траншеи, уложить туда трубы, купить насосное оборудование. Это сроки, это сметы, это экспертизы и так далее», — заявила Проценко.

Глава городской администрации подчеркнула, что на сегодняшний день на территории реконструкции выявлен ряд замечаний, которые уже устраняет подрядчик.

Ранее сообщалось о недовольстве жителей крымской столицы вырубками зеленых насаждений в городе.