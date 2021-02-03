Врач объяснил, почему от прививки от коронавируса нельзя заболеть COVID-19

Симферополь, 3 февраля. От российской вакцины «Спутник-V», как и от любой другой отечественного производства, невозможно заболеть коронавирусом, потому что в их составе нет живого вируса или его компонентов. То есть после прививки человек не может заболеть COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко. Также он объяснил, как работает вакцина и призвал граждан записываться на вакцинацию.

«Спутник-V» представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S - белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела», — заявил министр здравоохранения РК.

То есть прививка максимально безопасна как для вакцинируемого, так и для его окружения. Известно, что в некоторых поликлиниках Крыма люди начали уже записываться на май, чтобы получить бесплатно прививку от COVID-19.

При этом вскоре очередь значительно уменьшится, поскольку в ближайшее время увеличатся поставки вакцины и откроются дополнительные прививочные кабинеты. На данный момент уже около 10 тысяч крымчан получили вакцину, всего Республика Крым получила более 30 тысяч доз «Спутник-V».

Напомним, ранее ФАН сообщил, что Европейский союз и Россия ведут переговоры по возможному производству вакцины от коронавируса.