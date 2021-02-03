«Раньше об этом только мечтали»: «Центр крови» в Севастополе получил новый анализатор

Севастополь, 3 февраля. В клинико-диагностическую лабораторию севастопольского «Центра крови» поступил полностью автоматический иммуногематологический анализатор Galileo Neo. Он может сразу обрабатывать до 192 проб крови. Аппарат способен с высокой точностью определять группу крови, антиэритроцитарные антитела, резус-фактор и фенотип крови доноров.

За счет этого минимизируется возможность допустить какую-либо ошибку, а также донорская кровь становится безопасной для переливания. Как рассказала в комментарии ФАН заведующая лабораторией Наталья Ларченко, раньше об этом аппарате только мечтали. По ее словам, «это машина немецкого качества» в мире иммуногематологии.

«Он представлен в единичном экземпляре, но по этой методике сделаны и другие. Есть приборы, которые используют в своей работе гелевые технологии. Считается, что твердофазная технология является наиболее чувствительной. Этот аппарат упростит работу, поскольку все необходимые задачи мы теперь сможем выполнять быстрее и на более высокотехнологичном уровне, более достоверно. Также он нам поможет в сложных случаях», — заявила заведующая лабораторией Наталья Ларченко.

Известно, что в этом году «Центр крови» планирует приобрести специальный медицинский модуль, который будет предназначен для размещения службы крови с централизацией лабораторной службы учреждения. Это повысит безопасность и эффективность шиповки компонентов донорской крови.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на «Тавриде» под Севастополем обнаружен уникальный некрополь времен Древнего Рима.