В Крыму не хватает врачей-онкологов первичного звена

Симферополь, 3 февраля. Врачей-онкологов первичного звена не хватает в медицинской сфере в Крыму. Об этом заявила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Крыма Елена Чирва. Она добавила, что сейчас найти таких специалистов очень сложно, ведь на них ложится колоссальная нагрузка по работе с пациентами с онкологией.

«Работа врача-онколога первичного звена очень тяжелая, но и интересная. Если такой врач работает в поликлинике, то он выступает как консультант для всех остальных врачей: он может как подтвердить диагноз, так и опровергнуть его. Для этого необходим высокий уровень профессионализма и ответственности. Также этот врач наблюдает за пациентами, которые находятся в стадии лечения рака или уже получили его», — рассказала Елена Чирва на пресс-конференции.

Законодательно для врачей не определено количество нагрузки, поэтому они просто принимают всех, кто явился на прием. Она подчеркнула, что в среднем в день это может быть 50–60 человек. Напомним, 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями.