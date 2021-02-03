Онколог: В Крыму стали реже выявлять рак на ранних стадиях

Симферополь, 3 февраля. В Крыму стали реже выявлять рак на ранних стадиях. Об этом на онлайн-конференции, посвященной предстоящему Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, заявила главный внештатный специалист — онколог министерства здравоохранения Республики Крым Елена Чирва.

«Это не проблема врачей-онкологов — это проблема тех врачей, которые оказывают медико-санитарную первичную помощь, то есть это районные поликлиники. Это сфера ответственности врачей общей практики, терапевтов, гинекологов, хирургов, рентгенологов, эндоскопистов», — сказала Елена Чирва.

По ее словам, рак нужно выявлять на ранней стадии при бессимптомном течении, а не тогда, когда он уже имеет выраженные симптомы.

«Рак должен выявляться на стадии предрака, когда он лечится и когда мы можем избавить орган от дальнейшего развития рака, не переходить к проведению более дорогостоящего лечения», — подчеркнула Елена Чирва во время онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Большая ответственность в этом вопросе лежит и на самих людях, которые не обращаются к врачам вовремя, не проходят диспансеризацию, не следят за своим здоровьем. Напомним, ежегодно 4 февраля отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями.