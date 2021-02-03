В Крыму рассказали о черных археологах, раскопавших могильники во времена Украины

Севастополь, 3 февраля. При строительстве восьмого участка трассы «Таврида» под Инкерманом экспедиция Института археологии РАН обнаружила некрополь времен Древнего Рима: I–II — конца IV века нашей эры. Однако, к сожалению, большая его часть была разграблена так называемыми черными археологами еще во времена Украины, рассказывает корреспондент ФАН.

Ученые говорят, что изначально украинские копатели пришли на холм под названием Киль-Дере совсем за другим — на этом месте в годы Великой Отечественной войны у немецко-фашистских захватчиков были блиндажи и окопы. Скорее всего, они рассчитывали найти здесь немецкое оружие, награды и другие предметы военного времени.

Но им, можно сказать, повезло, поскольку они обнаружили могильник Киль-Дере, где, как считают археологи, хоронили статусных людей: при погребении к усопшему у головы клали золотые украшения и различные предметы утвари. Это удалось выяснить благодаря другим могилам, которые черные копатели не обнаружили.

Известно, что черные копатели использовали достаточно распространенную технологию: брали металлический щуп и вбивали его в землю, если они натыкались на каменную поверхность, то начинали копать в этом месте, поскольку древних людей хоронили в каменных ящиках.

Как отметил руководитель экспедиции Сергей Язиков в комментарии ФАН, могильник разграбили, практически уничтожив его. По его словам, у копателей, скорее всего, было понимание, где и как находились могилы, поскольку они, найдя изголовье, копали в разные от него стороны. Тем самым они натыкались на другие захоронения и грабили их.

«Все очень печально. Нельзя сказать, что это были неквалифицированные археологи, здесь точно работали украинские так называемые черные копатели. Стоит отметить, что работали они профессионально, потому что почти каждое погребение найдено, то есть пропусков очень мало. Они знали, возможно, им даже кто-то советовал и говорил, как им лучше искать.

Например, самое ценное всегда лежало у головы усопшего: фибулы, застежки, серьги, золото и так далее. В ногах же в основном оставляли различные глиняные предметы, то есть те, которые не совсем ценны для черных копателей. Видимо, они знали планиграфию могильника, поскольку копали четко у оснований голов», — заявил он.

Также ученый рассказал, что, судя по объемам раскопок, становится понятно — украинские черные археологи приходили копать не просто в выходные, а работали долго, возможно, даже на протяжении нескольких лет. Они оставили после себя предметы, по которым примерно можно определить, когда происходило разграбление могильника. Речь идет о бутылках пива 2007-2008 гг. производства.

«При этом никто не знает, как можно было копать несколько лет подряд и не быть никем незамеченным, поскольку здесь проходит дорога, то есть все проезжающие могли спокойно видеть их работу. Этот вопрос до сих пор открытый. Существует одна из версий, что это делалось ночью, но вряд ли, судя по объемам работ. Скорее всего, здесь работала целая бригада, а не несколько человек. Их целью было обнаружить ценные вещи, забрать их из погребений и где-то продать. То есть тут работали, зная, что тут будет что-то ценное», — подчеркнул руководитель экспедиции Сергей Язиков.

Он предположил, что для украинских черных археологов это в норме вещей, напомнив, что в декабре 2020 года в Николаеве был полностью разграблен скифский курган и за это никто не понес наказания. Эксперты оценили ущерб, нанесенный Украине черными археологами в данном случае, в 151 млн гривен или 410 млн рублей. Но полиция начала охранять этот объект уже после разграбления.

Кроме того, начальник крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров рассказал, какие находки удалось найти на Киль-Дере после разграбления объекта черными археологами при Украине.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что археологи представили монеты, оружие и золото, которые удалось найти при раскопках в Крыму.