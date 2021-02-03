Аксенов заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Сим￼ферополь, 3 февраля. Сергей Аксенов отметил тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом в Крыму. Об этом он заявил в ходе проведения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ФАН.

«За неделю подтверждено 1185 случая новой коронавирусной инфекции, 983 случая внебольничной пневмонии. К сожалению, зафиксировано 56 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. То есть видим, что по сравнению с прошлой неделей количество заболевших снижается», — отметил глава республики.

Также Аксенов выразил надежду, что снижение заболеваемости является следствием эффективной работы руководства республики и медицинских работников.

Ранее сообщалось, что Минздрав Крыма отказался от концепции объединения нескольких керченских городских больниц.